Mit dem Musikverein Eintracht Birgelen : Kinder reisen ins Land der Musik

Wassenberg Beim Musikverein Eintracht Birgelen lebt die musikalische Früherziehung wieder auf. Eine weitere Gruppe soll aufgebaut werden. Es sind noch Plätze frei.

Das rund 30-köpfige Jugendorchester war vom Neustart an mit Feuereifer dabei, erst in kleinen Gruppen, dann komplett – der sehr großzügige Probenraum des Vereins, den die Mitglieder eigens renoviert und liebevoll eingerichtet haben, ließ das einfach zu.

Mehr noch: Die Aktiven erinnerten sich an die Zeiten zurück, in denen die Eintracht die musikalische Früherziehung im Programm hatte. Acht vier- und fünfjährige Kinder aus Birgelen und Wassenberg starteten unter der Leitung von Tamara Wilms und Angelina Jennissen, auch Vereinsmaskottchen Rocky ist mit dabei, wenn die Kinder ihre ersten Gehversuche an den Orffschen Instrumenten unternehmen. In Zusammenarbeit mit allen Registern lernen die Kinder die Instrumente kennen, die im Verein gespielt werden, und: „Sie lernen, auch den eigenen Körper als Instrument zu nutzen“, sagt Angelina Jennissen. Darüber hinaus singen die Kinder, sie tanzen, malen, basteln und gestalten Klang- und Bewegungsgeschichten.