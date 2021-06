Monatliche Spende : Soroptimistinnen unterstützen Naturschutz

Vorst Der Soroptimist International Club Kaarst hat seine monatliche Spende von 100 Euro im Juni für den Naturschutz investiert und sie an die Nabu-Ortsgruppe Kaarst gegeben.

„Vor 100 Jahren gründeten Frauen in Kalifornien den ersten Soroptimist Club, um die Redwoods zu retten. Auch heute setzen sich Soroptimistinnen in der ganzen Welt für Nachhaltigkeit und Umweltschutzprojekte ein“, erzählt SI-Präsidentin Marlies Kallen bei der Übergabe der Spende an Ulrike Silberbach und Monika Tan von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst.