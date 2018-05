Wassenberg : Spargelanbieter "gedämpft" zufrieden

Wassenberg Die Stimmung beim Effelder Spargelfest war vor allem am Nachmittag beim spritzigen Bühnenprogramm wieder prächtig. Der Spargel fand in diesem Jahr allerdings weniger reißenden Absatz als gewohnt.

Der geneigte Vatertagsausflügler hatte es am Christi-Himmelfahrts-Tag nicht leicht. Sämtliche Wetter-Apps sagten mögliche Gewitter und Regenschauer vorher, ein Umstand, der manche zweifeln ließ, ob es auf eine nette Radtour gehen soll. Am Ende des Tages blieb es weitgehend trocken, und somit war auch das 35. Spargelfest in Effeld sehr gut besucht.

Von nah und fern, wie die Autokennzeichen verrieten, oder auf dem Drahtesel strömten die Besucher ins Spargeldorf. Beim Straßenmarkt war das Angebot wieder breit gestreut, und wer sich neue Schuhe, einen Gürtel oder einen Regenschirm kaufen wollte, fand, was er wollte. Die kleinen Besucher beeindruckte das indes weniger, sie kamen aber auch auf ihre Kosten. Besonders beliebt waren im eigens eingerichteten "Kinderland" die große Hüpfburg und die riesige Gummibandschaukel, die sogar Überschläge zuließ.

Wie in jedem Jahr waren auch Effelder Ortsvereine auf dem Markt vertreten, etwa der Segelclub, die Feuerwehr und die Kinderkrebshilfe Ophoven. Natürlich konnte man nicht nur etwas gegen den Durst tun, denn ein verlockendes kulinarisches Angebot gehört ebenso zum Markt, wie der Namensgeber Spargel. Neben dem üblichen Grillgut, konnten die Besucher sich an spanischen Spezialitäten erfreuen, sich einen Flammlachs gönnen oder lecker duftenden gegrillten Schinkenspieß genießen. Wer dann immer noch nicht fündig geworden war, den lockten die gastronomischen Betriebe in Effeld, die traditionell eine breite Auswahl an Spargelgerichten anboten.



Zum Thema "Spargel" war diesmal allerdings Unterschiedliches zu hören. Die Restaurants verkauften gut, ebenso die beliebte Spargelküche im Bürgerhaus, wo Festkoch Norbert Schmitz wieder Spargelgerichte zubereitete. Die Stimmung einiger Verkäufer dagegen war eher mittelprächtig, wie eine junge Frau sagte, die an ihrem Stand das weiße Gold anbot: "Wir verkaufen gut, aber in den Vorjahren war der Umsatz schon mal besser. Da kamen wir mit zwei Leuten ganz schön ins Schwitzen, so schnell ging hier der Spargel über den Tisch". Ebenso sah es eine Kollegin an einem anderen Stand, die dennoch gut gelaunt meinte: "Die ersten Stunden war wenig los bei mir. Ich hoffe jetzt auf den späten Nachmittag".

Prächtig war die Stimmung auf und vor der Bühne vor dem Bürgersaal. Etliche Bands sorgten für Unterhaltung, Höhepunkte waren aber sicherlich die Auftritte von Party-Sänger Willi Herren und der "Boore". Da wurde in Effeld tüchtig mitgeschunkelt und gesungen. Bester Stimmung war auch Boore-Frontmann Peter "Pippi" Kellershoff. "Et macht richtig Spaß, hier für Euch zu spielen", rief er. Dann erklangen Boore-Hits wie "Häs du Täng" oder "Fastelovend am Strand".

