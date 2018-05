Wassenberg: Effektvolle Lichtshow beim großen Bürgerfest

Wassenberg Am Samstagabend werden Bilder der Partnerschaft mit Spezialeffekten präsentiert, zudem Livemusik und Zauberei.

Die Europatage zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Wassenberg-Pontorson sind nie eine Veranstaltung nur für "Honoratioren". Auch zum Jubiläum der Partnerschaft in Wassenberg wird der schon bei der Gründung eine wichtige Rolle spielende Europagedanke wieder mit Leben erfüllt. Nachdem die Gäste aus Pontorson am Christi Himmelfahrtstag von ihren Gastfamilien empfangen worden sind, stehen am Freitag ab 9.30 Uhr in der Betty-Reis-Gesamtschule Diskussionen in verschiedenen Arbeitskreisen unter dem Motto "50 Jahre gemeinsam in Europa" auf dem Programm. Alle Interessierten sind ohne Anmeldung zur Teilnahme willkommen. Themen des AGs: 50 Jahre in Wassenberg, Pontorson und der EU; Die EU-Erweiterung in den letzten 50 Jahren und ihre Folgen; Abschaffung der Binnenzölle vor 50 Jahren; Der Brexit und die möglichen Folgen für uns; Heutige Herausforderungen für die EU - was können wir tun; Entscheidungsstrukturen der EU auf dem Prüfstand. Die Gäste aus Pontorson, Highworth und ihre Gastfamilien erwartet dann nachmittags eine Sonderfahrt mit der Selfkantbahn.