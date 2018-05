Wassenberg: Die JuZe-Wiedereröffnung ist in Sicht

Wassenberg Mitte Juni soll das Städtische Jugendzentrum Wassenberg im renovierten Gebäude wieder seine Tore öffnen. Eine neue Fachkraft und der nach Krankheit wieder aktive Zentrumsleiter sollen das Konzept überarbeiten.

Jetzt ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. "Am 16. Juni wird das JuZe wieder geöffnet", bestätigte Kreis-Jugendpflegerin Brigitte Hocks. Eine Sozialpädagogin werde am 1. Juni eine zunächst auf ein Jahr befristete Vollzeit-Stelle im JuZe antreten. Außerdem sei der bisherige Leiter Patrick Geiser seit kurzem mit 20 Stunden wöchentlich im Rahmen einer Wiedereingliederungsmaßnahme wieder im JuZe aktiv.