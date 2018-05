Wassenberg: Hilft das "Cappuccino-Modell" gegen Altersarmut?

Wassenberg Das Rentenmodell der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) stand im Mittelpunkt einer Diskussion in Myhl.

"Worum geht es eigentlich in diesem Modell. Und was fordern die beteiligten Verbände genau?", fragte Ralf Welter und klärte auf. Dass es in Deutschland Altersarmt gibt oder dass jemand, der nur den Mindestlohn erhalte, 59 Jahre arbeiten müsse, um nicht auf die Grundsicherung im Alter angewiesen zu sein, "das darf doch nicht wahr sein, und das müssen wir für die Zukunft verhindern", forderte Welter. Cappu-ccino nennt sich das Modell symbolisch nach Art des italienischen Heißgetränkes in drei Schichten. Die erste Stufe, in dem Fall also der Espresso, soll dabei eine neue Sockelrente sein, die jedem steuerpflichtigen Bürger in Höhe von 515 Euro zusteht. Abgesichert werden soll die Sockelrente beitragspflichtig. Stufe zwei im Modell wäre die Erwerbstätigenversicherung (der Milchkaffee). Zu den paritätischen Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber käme hier ein Bundeszuschuss ins Spiel. Außerdem sollen auch Freiberufler und Beamte in diesen Fonds einzahlen.