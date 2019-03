Viersen : Unbekannte schneiden Baumstämme ein

Esche am Schulsportplatz der Realschule an der Josefskirche. Dieser Baum zeichnet sich durch einen sogenannten Tiefzwiesel aus. Das ist eine Teilung des Stammes im unteren Bereich. Beide Stämme weisen einen tiefen Schnitt auf. Foto: Stadt Viersen

Viersen Ein Bergahorn und eine Esche müssen womöglich gefällt werden. Die Stadt hat die Schäden der Polizei gemeldet.

Die beiden Bäume haben Stürmen getrotzt, auch die Borkenkäfer konnten ihnen nichts anhaben. Und doch müssen sie womöglich gefällt werden: Unbekannte haben den Stämmen eines Bergahorns am Amerner Weg in Dülken und einer Esche am Schulsportplatz der Realschule an der Josefskirche in Viersen tiefe Schnitte zugefügt. Die Stadtverwaltung hat die Schäden der Polizei gemeldet. Nun müssen Stadtförster Rainer Kammann und seine Mitarbeiter damit rechnen, dass die Bäume die Schäden nicht überleben. „So ein Schnitt ist ein Einfallstor für Pilze“, erläutert Kammann. Auch auf die Versorgung mit Nährstoffen wirkt sich der Schaden aus.

Regelmäßig sind Mitarbeiter der städtischen Betriebe unterwegs, um Bäume in Parks, Wäldern, an Straßen oder Plätzen auf Schäden zu untersuchen. Bei einer dieser Kontrollen seien ihnen die Einschnitte an den beiden Bäumen aufgefallen, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Um den Stamm des vor 41 Jahren gepflanzten alten Bergahorns verlaufe ein zwei bis drei Zentimeter tiefer Schnitt.

Info Hinweise an die Abteilung Stadtgrün Hinweise auf die Täter, die an den beiden mehr als 40 Jahre alten Bäumen Schäden verursacht haben, können der Stadt Viersen gemeldet werden. Kontakt Meldungen sind möglich per E-Mail an die Adresse stadtgruen@viersen.de.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Amerner Weg: „In unmittelbarer Nachbarschaft war vor einigen Jahren ein weiterer Baum auf ähnliche Weise geschädigt worden“, informiert Schliffke. Dieser Baum – ebenfalls ein Bergahorn – habe verstärkt Totholz gebildet, die Krone sei zur Hälfte nicht mehr mit Nährstoffen versorgt worden. Zwischenzeitlich habe er gefällt werden müssen. Dabei ist für die städtischen Betriebe ein finanzieller Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Seit wann nun der zweite Bergahorn am Amerner Weg den Einschnitt hat, weiß die Verwaltung nicht. Im Januar war der Schaden einem Mitarbeiter der städtischen Betriebe aufgefallen. Ein Passant sagte ihm, der Schnitt sei bereits seit Mitte Dezember vorhanden. Schliffke: „Was feststeht ist: Schäden dieses Umfangs lassen sich nicht mit einem Taschenmesser erreichen.“ Welches Werkzeug zum Schneiden benutzt wurde, sei nicht mehr zu ermitteln.