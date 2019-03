Auf dem Marktplatz : Frühjahrsmarkt in Waldniel

Das Frühlingserwachen auf dem Markt in Waldniel. Foto: Ahlen, Heike (hah)

Schwalmtal Am Sonntag, 31. März, gibt es auf dem Marktplatz in Waldniel wieder viel zu sehen. Auch die Geschäfte haben an diesem Tag geöffnet.

(bigi) Der Gewerbeverein Schwalmtal veranstaltet Sonntag, 31. März, von 13 bis 18 Uhr wieder einen Frühjahrsmarkt auf dem Waldnieler Markt. Unter dem Motto „Natur und Genuss“ bieten die Aussteller Frühjahrspflanzen, alte Apfelbaumsorten, handgefertigte Haus- und Gartendekorationen sowie etwa selbstgemachte Spezialitäten wie Marmeladen, Honig und Chutneys.

Der evangelische Jugendtreff aus Waldniel „Effa“ bietet zusammen mit dem Pfadfinderstamm „Weiße Rose“ Stockbrot an und gemeinsam werden Spiele für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Der Kleintierzuchtverein Elmpt informiert zur Geflügelhaltung und hat mit Sicherheit auch wieder einige beeindruckende Tiere dabei.

Die Bibliothek am Markt ist ebenfalls während des Frühjahrsmarktes geöffnet und bietet Aktionen wie etwa Kinderschminken und Buchbinden an. Auch kann beim Bücher-Flohmarkt gestöbert werden. Das kulinarische Angebot umfasst beispielsweise frische belgische Waffeln und Grillwürstchen. Auf Kunststoff-Einweggeschirr soll bei dem Speiseangebot verzichtet werden. Darum organisiert der Gewerbeverein für alle gastronomischen Aussteller eine Spülstation, so dass Mehrweggeschirr auf dem Markt genutzt werden kann.

Der Frühjahrsmarkt wird im Ortsteil Waldniel durch den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres begleitet, drei weitere wird es in diesem Jahr noch geben. Verkaufsstellen im Ortszentrum, für die das Ladenschlussgesetz gilt, dürfen an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Die Mitglieder des Gewerbevereins freuen sich, bei hoffentlich schönem Wetter eine gemütliche Atmosphäre auf dem Marktplatz bieten zu können und laden zum Stöbern und zu netten Gesprächen ein.