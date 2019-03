Drei Menschen verletzt: 20-Jährige verursacht Unfall in Elmpt

20-Jährige verursacht Unfall in Elmpt

Niederkrüchten Als die Frau abbog, achtete sie nicht auf ein entgegenkommendes Auto.

Eine 20-Jährige hat am Donnerstag gegen 8.15 Uhr eine Kollision verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau aus Schwalmtal mit ihrem Auto auf der Mönchengladbacher Straße in Elmpt in Richtung Niederkrüchten. Als sie abbog, achtete sie nicht auf ein entgegenkommendes Auto. Die Schwalmtalerin und die Insassen des weiteren Autos, eine 36-Jährige und ihre fünfjährige Tochter, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.