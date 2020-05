Vorfall in Schwalmtal : Polizei sucht nach Unfall blonde Autofahrerin

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem Unfall in Schwalmtal-Waldniel.

Schwalmtal Am Donnerstag um 7.45 Uhr stürzte ein Schüler (17) am Radweg der Gladbacher Straße in Richtung Waldniel. An der Einmündung der Römerstraße war laut Polizei eine blonde Autofahrerin abgebogen und gegen das Hinterrad des Fahrrads geprallt.

Der Jugendliche aus Hehler stürzte und wurde leicht verletzt. Der Wagen, möglicherweise ein dunkler Kombi, fuhr weiter. Der Schüler gab an, dass augenscheinlich eine Frau mit blonden Haaren das Auto gesteuert hatte.

Um Hinweise auf den Unfall bittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(busch-)