Corona in Viersen : Evangelische feiern Gottesdienst

Nach dem Corona-Lockdown wird am 17. Mai in der evangelischen Stadtkirche Süchteln wieder der erste öffentliche Gottesdienst gefeiert. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Zwei Wochen nach den Katholiken in Viersen bietet auch die erste evangelische Kirchengemeinde an diesem Wochenende wieder öffentliche Gottesdienste an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken