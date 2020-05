Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten sinkt weiter

Kreis Viersen In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen sechs nachgewiesene Corona-Fälle je 100.000 Einwohner. Aktuell sind 170 Menschen infiziert – fünf weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Genesenen stieg von 476 auf 483.

Die Zahl der Genesenen stieg von 476 auf 483. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen sechs nachgewiesene Corona-Fälle je 100.000 Einwohner. 35 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. 119 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung.

Noch immer sind Pflegeheime betroffen, neben zwei Einrichtungen in Willich und Tönisvorst eine Einrichtung in Viersen. Dort sind zwei Bewohner positiv getestet, zwei sind verstorben. Von den Mitarbeitern ist keiner infiziert.

In der Stadt Viersen haben sich seit Beginn der Pandemie 126 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 95 sind genesen, fünf verstorben. In Nettetal sind bisher 46 Fälle bekannt (36 genesen, zwei verstorben), in Brüggen 18 Fälle (13 genesen), in Niederkrüchten 90 Fälle (73 genesen, elf verstorben) und in Schwalmtal 33 Fälle (20 genesen, einer verstorben).