Kommentar zum Aufmacher : Das Wahrzeichen bewahren

Die Brüggener Burg will mit Ambiente-Trauungen punkten. Doch wie passen dazu stinkende WCs und eine marode Außentreppe?

Brüggen will sich als Paradies für Brautleute präsentieren, gerade das Wahrzeichen, die Brüggener Burg, verspricht viel Ambiente. Bedauerlich, wenn es ein Versprechen ist, das nur bedingt gehalten werden kann. Wenn sich erst Gäste von Hochzeitsgesellschaften über unhaltbare Zustände bei den sanitären Anlagen beschweren müssen oder ein Standesbeamter auf eine Rutschgefahr bei einer viel genutzten Treppe aufmerksam machen muss, stellt sich schon die Frage, warum das nicht bereits vorher bemerkt wurde. Bei laufenden Verhandlungen über einen Kauf ist es zwar sicher nicht der richtige Zeitpunkt, um viel Geld in die Hand zu nehmen. Dennoch sollte das Objekt nicht vernachlässigt werden. Denn wer Brüggen als Hochzeitsort wählt, will sich am schönsten Tag nicht über miefende Toiletten oder ein verschmutztes Kleid ärgern.