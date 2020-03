Unfall in Schwalmtal : Radfahrerin stürzt – schwer verletzt

Die 81-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Schwalmtal Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Samstag in einer Baustelle in Schwalmtal-Amern gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau gegen 10.40 Uhr die Straße Kranenbruch, stürzte dort in Höhe der Hausnummer 33 über eine Fräskante.

