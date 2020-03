Absagen in Viersen : Viersens Bürgermeisterin appelliert an Veranstalter

Auch die Aktion „Die bunten Menschen forsten auf!“ fällt aus. Foto: Siemes, Horst (hosi)

Viersen Bis zum Ende der Osterferien sind alle städtischen Veranstaltungen abgesagt. Auch die Aktion „Die Bunten Menschen forsten auf“ fällt aus.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat sich am Freitag mit einem Appell an „alle Menschen, die Zusammenkünfte organisieren“, gewandt. „Seien es Vereinstreffen, Feiern, Konzerte, Aufführungen, was auch immer, bei dem viele Menschen zusammenkommen. Überlegen Sie genau und verantwortungsvoll, ob diese Veranstaltung stattfinden muss“, mahnte sie.

Anemüller betonte: „Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen.“ Deshalb hat die Bürgermeisterin am Freitag entschieden, alle städtischen öffentlichen Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien abzusagen. Und: „Alle Planungen für Veranstaltungen zum Stadtjubiläum ,50 Jahre Viersen’ sind ausgesetzt“, informierte sie. Auch die für Samstag, 14. März, geplante Pflanzaktion „Die bunten Menschen forsten auf“ am Hohen Busch in Viersen fällt nach Angaben der Stadt vorerst aus. Dabei sollten möglichst viele Freiwillige vormittags gemeinsam auf einem rund 2000 Quadratmeter großen Waldstück 1500 junge Bäume setzen.

Viele Vereine, Institutionen und Organisationen in der Stadt hatten ihre Veranstaltungen bereits abgesagt. So haben etwa die Viersener Grünen ihre für Freitag, 13. März, geplante Mitgliederversammlung verschoben, bei der unter anderem ein Bürgermeisterkandidat und die Wahlkreiskandidaten für die Kommunalwahl im kommenden September gewählt werden sollten. Andere Veranstalter ziehen nun nach. Die katholische Kirchengemeinde St. Cornelius und Peter zum Beispiel hat die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatpflege Viersen geplante musikalische Orgelführung in der Kirche St. Peter Boisheim (Freitag, 20. März) abgesagt, außerdem noch den Vortrag mit dem Historiker Arie Nabrings im Corneliushaus in Dülken (26. März) und die kirchenmusikalische Veranstaltung „Stabat Mater“ (8. April) in der Kirche St. Cornelius.

Die katholische Gemeinde St. Remigius Viersen verzichtet auf den Frühlingsbasar im Caritasladen (15. März) an der Josefstraße 13, darüber hinaus bleibt der Caritasladen vorerst bis einschließlich zum 19. April geschlossen. Es werden auch keine Sachspenden mehr angenommen, informiert die Kirchengemeinde. Im Seniorenzentrum Haus Maria Hilf an der Goetersstraße fallen außerdem bis zum 31. März alle heiligen Messen aus.

Das „Theater im Evangelischen Gemeindehaus“ an der Königsallee wollte am 20. März eigentlich ein musikalisches Theaterstück über den Theologen Dietrich Bonhoeffer aufführen – auch das ist vorerst abgesagt. Und die katholische Gemeinde St. Clemens in Süchteln verzichtet auf das für den 15. März geplante Passionskonzert mit dem Tamigu-Trio.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller betonte in ihrem Appell: „Nur mit einschneidenden Maßnahmen wird es gelingen, insbesondere alte und kranke Menschen vor dem Virus zu schützen. Nur wenn wir alle unseren Anteil leisten, können wir die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems sichern.“

(naf)