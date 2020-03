An Kreuzung in Schwalmtal : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Schwalmtal Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Schwalmtal am Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 31-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal gegen 10.20 Uhr an der Kreuzung Eickener Straße/L475 den aus Richtung Dülken kommenden Motorradfahrer.

