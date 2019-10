Unfall in Schwalmtal : Bekiffter Autofahrer fährt Zwölfjährige an

Foto: Michael Scholten Die Polizei ließ dem Mann eine Blutprobe entnehmen.

Schwalmtal Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Dienstagabend in Schwalmtal ein zwölfjähriges Mädchen angefahren, das auf dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind hatte bei dem Unfall Glück im Unglück: Es wurde bei dem Zusammenprall mit dem Fahrzeug nur leicht verletzt, „obwohl der Aufprall auf das Auto so stark war, dass der Pkw aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war“, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete.

Der Wagen des Unfallfahrers wurde abgeschleppt.

Die junge Radfahrerin war gegen 19.30 Uhr auf der Ungerather Straße mit einem Fahrrad unterwegs – „mit vorschriftsmäßiger Beleuchtungsausstattung“, wie die Polizei mitteilte. Ein 26-jähriger Niederländer aus Roermond wollte mit seinem Auto von der Ungerather Straße nach links auf die L 371 in Richtung Nordtangente abbiegen. „Hierbei übersah er offensichtlich die entgegenkommende Radfahrerin“, erklärte der Polizeisprecher. Dabei war der Fahrer wohl bekifft: „Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass der Niederländer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand“, sagte der Polizeisprecher. Deshalb wurde dem Niederländer eine Blutprobe entnommen.