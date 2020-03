Kriminalität in Viersen : Einbruch in Handyladen

Die Kripo bittet um Hinweise unter 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter in ein Elektrofachgeschäft für Smartphones an der Hauptstraße in Viersen eingebrochen und haben diverse Handys gestohlen. Nach ersten Zeugenaussagen fuhr gegen 4 Uhr ein silber-grauer VW Golf mit schwarzer Motorhaube rückwärts von der Löhstraße kommend vor das Geschäft.

Während der Fahrer im Fahrzeug wartete stiegen zwei dunkel gekleidete Männer aus, schlugen die Eingangstüre ein und betraten den Verkaufsraum. Kurze Zeit später verließen sie das Geschäft, stiegen in den Wagen und flüchteten in Richtung Dülkener Straße. Wenige Minuten danach wurde der Golf erneut gesehen, wie er von der Lindenstraße kommend nochmals am Tatort vorbeifuhr und sich in Richtung Goetersstraße entfernte.