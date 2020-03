Verkehr in Brüggen : Westring wird wieder freigegeben

Brüggen Seit Ende Januar mussten am Westring lange Umleitungen genommen werden.

Freie Fahrt am Westring: Dies soll am Samstag, 14. März, ab dem späten Nachmittag wieder möglich sein, teilte die Gemeindeverwaltung am Freitag mit. Die Asphaltarbeiten an der Baustelle wurden abgeschlossen, sodass noch die Abkühlung des neuen Asphaltbelages abzuwarten ist. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Umleitungsschilder entfernt werden. Am 29. Januar war die Straße gesperrt worden; dies war wegen Kanalarbeiten notwendig. Ursprünglich sollte das Vorhaben in der vierten Märzwoche beendet sein. Doch laut Verwaltung machte das langanhaltende nasse Wetter Untergrund- und Asphaltarbeiten unmöglich.