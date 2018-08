Kriminalität: Online-Käufe verraten Diebin

Viersen Fast einen Monat nach der Tat hat die Polizei einen Handtaschendiebstahl geklärt – und dem Opfer einen Teil seiner gestohlenen Sachen zurückgebracht. Tatverdächtig ist eine 37-jährige Frau aus Viersen.

Der einschlägig polizeibekannten Drogenkonsumentin statteten die Beamten am Freitag mit Durchsuchungsbeschluss des Gerichtes einen Besuch ab. In der Wohnung fanden sie unter anderem die Handtasche und Debitkarte der am 2. Juli im Freibad Willich bestohlenen Krefelderin. Auch weitere Debitkarten mit anderen Namen fielen den Polizisten in die Hände. Dazu dauern die Ermittlungen noch an. Die Frau gab nach Angaben der Polizei zu, die betrügerischen Warenbestellungen aufgegeben zu haben. Die bestellten Waren konnten die Ermittler ebenfalls sicherstellen.