Mitarbeiterbefragung der LVR-Klinik mit positivem Nebeneffekt

Viersen : Spende für den Hilfsverein

Foto: LVR-Klinik Viersen

Was bewegt die Mitarbeitenden? Bekommen sie Familie und Beruf unter einen Hut? Arbeitet das Team Hand in Hand? Und wie verhält sich überhaupt die Führungskraft? Viele Fragen hatte der Vorstand der LVR-Klinik Viersen an alle Mitarbeiter.

„Ein unverblümter Blick in die alltägliche Arbeitswelt der unterschiedlichen Bereiche unserer Klinik mit allen Herausforderungen und auch Problemen – das war es, was wir durch die Befragung erhalten wollten“, sagt Vorstandsvorsitzende Dorothee Enbergs. Und den gab es auch. Schließlich hatte man einen kleinen Anreiz geschaffen, damit sich möglichst viele Mitarbeitende – selbstverständlich völlig anonym – an der Befragung beteiligen. Für jeden ausgefüllten und eingereichten Fragebogen wurden drei Euro für den Hilfsverein der Kinder- und Jugendpsychiatrie gespendet. Von 1200 Bögen kamen 762 zurück. Das Ergebnis: 2286 Euro für den Hilfsverein. Dessen Vorsitzende, Silke Breuksch, dankte für die tolle Aktion. Sie hat schon eine Idee, wie das Geld eingesetzt wird: „Wir möchten mit unseren Patienten ein großes Zirkusprojekt durchführen.“ Zur Spendenübergabe trafen sich (Foto, v.l.) Ralph Marggraf (Ärztlicher Direktor der LVR-Klinik), Dorothee Enbergs, Silke Breuksch und Ursula Robertz (Hilfsverein) und Jörg Mielke (Pflegedirektor).

