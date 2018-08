Neuregelung: Reitwegepflicht im Wald aufgehoben

Kreis Viersen Nach einem verlorenen Prozess erlaubt der Kreis Viersen jetzt das Reiten im Wald auch auf Wegen, die nicht extra als Reitweg gekennzeichnet sind

Diesem Wunsch entsprechend hatte der Kreis das Reiten mit der Allgemeinverfügung eingeschränkt – befristet bis Ende 2018. Auch in der Sitzung des Naturschutzbeirats am Ende November 2017 wurden Für und Wider der Reitmöglichkeit auf allen Fahrwegen im Wald, so wie es das Gesetz grundsätzlich vorsieht, kontrovers diskutiert. Laut Landesnaturschutzgesetz NRW ist eine Beschränkung auf Reitwege nur noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Diese lagen nicht vor, so entschied das Verwaltungsgericht. Zwar dürfe das Recht, im Wald auf privaten Wegen zu reiten, insbesondere dann eingeschränkt werden, wenn es auf diesen Wegen zu Konflikten zwischen Reitern und anderen Erholungssuchenden kommen könne, die zu Gefahren für Personen oder Sachen führen könnten. Der Kreis Viersen habe aber solche Konfliktfälle nicht belegen können. Er gehe von einer allenfalls abstrakten Gefahrenlage aus, die den Erlass einer Reitwegeregelung jedoch nicht rechtfertige, so das Gericht.