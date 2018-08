Schwalmtal übernimmt Erhebung von Elternbeiträgen für Brüggen

Brüggen/Schwalmtal Die beiden Westkreiskommunen Brüggen und Schwalmtal haben ihre interkommunale Zusammenarbeit noch einmal ausgeweitet. Das teilte jetzt die Burggemeinde Brüggen mit. Vom 1. August an übernehme die Gemeinde Schwalmtal die Sachbearbeitung zur Erhebung von Elternbeiträgen für Brüggen.

„Mit Ausnahme neuer Ansprechpartner und der Servicezeiten ändert sich hierdurch für die Brüggener Kindergarteneltern aber nicht viel“, betont die Gemeinde. „Die Bescheide tragen weiterhin den Briefkopf der Burggemeinde Brüggen, und die Beiträge sind wie gewohnt an die Burggemeinde zu entrichten.“ Auch eventuell einzureichende Unterlagen könnten Eltern weiterhin in Brüggen abgeben. Neben den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses in Waldniel am Markt 20, montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr, sind die zuständigen Mitarbeiterinnen der Gemeinde Schwalmtal zusätzlich dienstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr im Rathaus Brüggen, Klosterstraße 38, erreichbar.