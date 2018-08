Anwohner in Viersen verärgert über gesperrte Brücke

Viersen Seit knapp einem Jahr ist eine Brücke über den Hammer Bach wegen Baufälligkeit gesperrt. Anwohner müssen Umwege in Kauf nehmen. Doch erst langfristig soll es eine Ersatz-Lösung geben

Eine Reparatur der Holzbrücke würde voraussichtlich einen sechsstelligen Betrag kosten. Die aber sei derzeit ohnehin nicht geplant. Hintergrund: Für den Bau eines neuen Hochwasserrückhaltebeckens hat der Verband in den vergangenen Jahren mehrere Grundstücke im Überschwemmungsgebiet des Hammer Baches rund um den Rothweg erworben, um für Jahrhunderthochwasser besser gerüstet zu sein. In der Planung sei nicht nur der Bau neuer Regenrückhaltebecken und die Erweiterung der neun vorhandenen, auch der Verlauf des stark eingeengten Hammer Baches werde neu geplant. Frühestens in zwei bis drei Jahren, so rechnet Rüber, lasse sich die Planung umsetzen, die auch weitere Brücken über den Hammer Bach betrifft.