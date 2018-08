Niederkrüchtenerin züchtet weiße Schäferhunde

NIEDERKRÜCHTEN Ilka Meier züchtet seit zehn Jahren weiße Schäferhunde. 110 Welben sind bei ihr auf die Welt gekommen. Mit Elliott fing alles an

Ihrem Mann Stefan sagte sie nichts davon, schenkte sich den Kleinen einfach selber zum Geburtstag. „Ich steckte meinem Mann einen Zettel in die Tasche, die er jeden Tag mit zur Arbeit nahm, und teilte ihm auf diese Weise mit, dass es jetzt diesen Hund gab“, erinnert sich die 38-Jährige und lacht. „Er hat dann drei Tage nicht mit mir gesprochen, dann gefragt, was das nun für ein Kerlchen ist.“

Rasse 1933 wurden weiße Schäferhunde in Deutschland aus der Zucht ausgeschlossen. Züchter in die USA und Kanada bewahrten die Rasse vor dem Aussterben. 1972 kamen die weißen Schäferhunde nach Europa zurück, 1982 nach Deutschland.

Danach ergab eines das andere: „Ich war und bin viel im Internet unterwegs, und Elliott kriegte seine eigene Website“, sagt Meier. „Als er ein Jahr alt war, kam eine Anfrage, ob ich ihn nicht mal auf einer Ausstellung zeigen wolle.“ Dort muss ein Hund bei Fuß laufen, einmal im Kreis und einmal geradeaus auf den Richter zu. Außerdem präsentiert der Halter den Hund einmal stehend. Dabei werde bei den weißen Schäferhunden viel Wert auf die Ohren und den geraden Rücken gelegt. „Elliott machte seine Sache ganz toll, und das bis ins hohe Alter.“ Und wie es so ist: Auf den Ausstellungen treffe man Züchter, so entstand die Idee, einmal mit ihrem Rüden einen Wurf zu haben.

Also begab sie sich auf die Suche nach einer passenden Hündin, und drei Jahre nach Elliott kam Aalyah zu Ilka Meier und ihrem Mann. Dies war der Auftakt zu ihrer „Perro Blanco‘s Weiße Schäferhunde Zucht“. 2010 kam Lissy dazu, ebenfalls ein „absoluter Herzenshund“. Nach und nach holte sie weitere Hunde zu sich, immer wieder wurde zudem ein Hund aus einem Wurf behalten. Zu Spitzenzeiten beherbergte sie sechs weiße Schäferhunde. Aktuell sind es drei, wobei auch der Nachbarshund, natürlich ihrer Zucht entsprungen, tagsüber oft bei ihr ist. Bei Meier kamen seit 2008 insgesamt 110 Welpen zur Welt, einige Welpen mit Aalyah. „Sie hat alles erfüllt, was ich bereits als Welpe in ihr gesehen habe“, sagt die Züchterin. Dabei sei das Zuchtziel gewesen, mit der Langhaar-Hündin „dicke Plüschmäuse“ zu bekommen. Sie warf zweimal neun und zweimal sogar elf Welpen. „Alle erfolgreich, sowohl gesundheitlich als auch charakterlich einwandfrei.“

Meier züchtet zwei Varianten: Langstock sowie Stockhaar, was das Fell beschreibt. Der weiße Schäferhund sei jedoch kein Glatthaar-Hund, er verfügt über Unterwolle und fühlt sich daher plüschig-weich an. In diesem Jahr sind zwei Würfe geplant. Dieser Nachwuchs wird ebenso wie die vorigen Welpen nicht einfach so verkauft. Alle potenziellen Käufer schaut sich Meier an, prüft, ob die Voraussetzungen, diese Rasse zu halten, gegeben sind. „Plumpe Anfragen nur nach dem Preis werden inzwischen von mir nicht mehr beantwortet, ich möchte menschliche Menschen für meine Welpen, Sympathieträger.“