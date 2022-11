Vandalismus in Viersen : Öffentliche Toilette demoliert

Die öffentliche Toilette an der Hauptstraße vor der Kreuzkirche - unser Foto zeigt sie, bevor die Anlage demoliert wurde. Foto: Röse, Martin

Viersen Unbekannte Täter haben in Alt-Viersen eine öffentliche Toilettenanlage so stark demoliert, dass sie vorübergehend geschlossen werden muss. „Aktuell ist nicht absehbar, wie viel Zeit die Reparatur in Anspruch nehmen wird“, erklärte ein Stadtsprecher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadtverwaltung rechne damit, dass die benötigten Ersatzteile noch in diesem Monat geliefert werden.

(mrö)