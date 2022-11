Forderungen der Fraktion Junges Duisburg : „Saubere öffentliche Toiletten sind zentrale Aufgabe jeder Kommune“

Duisburg Als „Nette Toilette“ wird eine von Händlern oder Gastronomen zur kostenlosen öffentlichen Nutzung bereitgestellte Toilette bezeichnet. Hier gibt es in Duisburg scheinbar noch einigen Nachholbedarf.

Die Antwort damals habe gelautet, die Wirtschaftsbetriebe Du-isburg seien an einer weiteren Ausdehnung der „Nette[n] Toilette“ interessiert, teilte die Fraktion jetzt mit. Eine Umsetzung würde aber nicht erfolgen, da dies wirtschaftlich in keinem vertretbaren Verhältnis stünde.

„Der kommunale Reinigungszuschuss an die beteiligten Gastronomen ist jedoch deutlich niedriger als die jährlichen Wartungs- und Reinigungskosten für städtische Toiletten im öffentlichen Raum“, hält der planungspolitische Sprecher der Fraktion, Frederik Engeln (32), dagegen. „Saubere öffentliche Toiletten sind zentrale Aufgabe jeder Kommune“, betont er weiter.

„Nette Toiletten“ stellten ein notwendiges und sinnvolles Angebot dar. Insbesondere dann, wenn sich eine Kommune als bürger- und kundenfreundliches Oberzentrum positionieren und vermarkten wolle. Für die beteiligten Betriebe gebe es zudem einen gewissen Werbeeffekt, wenn sie in einschlägigen Übersichtsplänen eingetragen wären oder sogar durch Wegweiser auf die „Nette Toilette“ hingewiesen würde.

Halloween-Nacht in Duisburg

Halloween-Nacht in Duisburg : Jugendliche treten gegen Bahntüren und leiten Notbremsungen ein

Darüber hinaus sei der Werbeeffekt durch unverbindliches „Reinschauen“ in die Betriebe oder Center, nicht von der Hand zu weisen. Daher fordert JUDU in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 14. November, dass die Bemühungen für weitere „Nette Toilette[n]“ intensiviert werden und zudem besser auf solche hingewiesen wird.