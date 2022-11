Heiligenhaus : Neu im Steinbeck-Park: „Eco-Toilette“ mit Besonderheiten

Björn Kerkmann (r.) und Sascha Glesius setzten das Projekt Eco-Toilette in die Praxis um. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Der Steinbeck-Park mit seinem „Leuchtturm-Modell“-Spielplatz ist jetzt auch erster Standort für ein sehr besonderes Versuchsobjekt.

(köh) Für 15.000 Euro Jahresmiete hat die Stadt eine „Eco-Toilette“ organisiert, die sich in vielerlei Hinsicht von dem abhebt, was zu früheren Zeiten wohl „öffentliche Bedürfnisanstalt“ geheißen hätte.

Tagsüber ist geöffnet, fürs Abschließen am Abend sorgt aktuell noch der Hausmeister-Service der Stadt, ein Zeitschloss soll noch eingebaut werden. Ebenfalls noch auf dem Zettel hat man eine Wickelkommode, sie soll in diesem Monat nachgeliefert werden. Die Jahresmiete beinhaltet auch den Service. Reinigungs-Mitarbeiter kommen zweimal wöchentlich, lesen per QR-Code die Daten aus und wissen folglich, wann der Sammelbehälter zur Kompostierungsanlage gefahren und dort geleert werden muss.