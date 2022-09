Kosten von rund 4,4 Millionen Euro : Das sind die Umbau-Pläne für den Hohen Busch in Viersen

Viersen Für mehr als vier Millionen Euro will die Stadt Viersen das Freizeitgelände am Hohen Busch multifunktionaler machen. Unter anderem in Planung: eine beleuchtete Joggingstrecke, ein Pumptrack, eine Minigolf-Anlage. Die Details.