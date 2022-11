Neun Tore im Duell der Bezirksliga-Absteiger : Lehrstunde für Hardt im Duell mit Odenkirchen

Odenkirchen feierte einen klaren Sieg gegen Hardt. Foto: Tom Ostermann

Fußball-Kreisliga Zwei Absteiger, die völlig unterschiedlich in der neuen Spielklasse dastehen: Odenkirchen spielt oben mit, Hardt gegen den Abstieg. Und im direkten Duell machte sich dieser Unterschied bemerkbar.

Von Horst Höckendorf

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen bei den beiden Bezirksliga-Absteigern Odenkirchen und dem SC Hardt nicht sein können: Während die Gastgeber in der Spitzengruppe mitmischen, laufen die Grün-Weißen Gefahr, in die B-Liga durchgereicht zu werden. Trotz aller widrigen Umstände – Stichwort Neuaufbau – zeigte sich Hardts Trainer Olaf vom Ende optimistisch, den Favoriten so lange wie möglich die Stirn zu bieten. Nach dem Abpfiff konnte vom Ende froh sein, beim 1:8 nicht sogar zweistellig untergegangen zu sein.

Bereits in der 2. Minute ging Odenkirchen durch Jason Krüer in Führung. In der 12. Minute hatte Hardt Glück, dass nach viel Durcheinander vor dem Tor nicht bereits der zweite Gegentreffer fiel. Zwei Minuten später zeigte sich dann auch Hardt vor dem gegnerischen Tor, als Sebastian Busch Odenkirchens Torhüter Marvin Spinnrath erstmals prüfte. Tobias Kamper spielte kurz darauf einen Flachpass von der linken Angriffsseite in den Fünfer, wo Lutz Soggeberg völlig blank stand, sich die Ecke aussuchen konnte und zum 2:0 vollstreckte (19.).

Eine Zeigerumdrehung später gelang Nicolas Kakah unter tatkräftiger Mithilfe von Hardts Torwart Andre Schiffer, der einen Schuss nur nach vorne abprallen ließ, das 3:0. Damit war der Torhunger Odenkirchens noch lange nicht gestillt. Beim 4:0 in der 28. Minute war es Kakah, dessen halbhohe Hereingabe in Krüer einen Abnehmer fand. Im weiteren Verlauf scheiterten dann Kakah und Krüer an Schiffer, der einen höheren Rückstand zur Halbzeit verhinderte. Fast wäre Mehmet Yurtdasseven mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer gelungen, doch sein Schuss war harmlos.

Im zweiten Spielabschnitt das gleiche Bild: Odenkirchen bestimmt eindeutig das Spiel, Hardt war nur schmückendes Beiwerk in diesem Spiel. Erneut war es Krüer, der mit einem Flachschuss seinen dritten Treffer zum 5:0 nachlegte. Hardt Ehrentreffer gelang unter Odenkirchener Mithilfe. Marcel Schulz köpfte den Ball auf Spinnrath zurück, der bereits in der Vorwärtsbewegung war – Manuel Gattuso hatte deshalb keine Mühe, den Ball im leeren Tor unterzubringen (60.). Sekunden später stellte Tiago Correia den alten Abstand mit seinem Tor zum 6:1 wieder her. Krüers Schuss in der 70. Minute prallte vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld, dafür traf er dann in der 81. Minute zum 7:1. Simon Sommer machte den Deckel drauf zum 8:1-Endstand (85.).