Langes Warten in Haan hat ein Ende : City-Toilette am Neuen Markt endlich freigeben

Thorsten Fischer vom Tiefbauamt hat die neue barrierefreie Toilette am Neuen Markt aufstellen lassen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Von nun an kann die neue Toilettenanlage am Neuen Markt in Haan genutzt werden. Sie war auf Initiative des Seniorenbeirats der Stadt Haan realisiert worden.