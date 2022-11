Schreck am Abend : Frau überrascht Einbrecher in Einfamilienhaus

Nach demeinrbuch ermittelt jetzt die Kripo. Foto: dpa/Patrick Seeger

Viersen Am Samstag gegen 18 Uhr hat die Bewohnerin eines Einfamilienreihenhauses an der Dompfaffstraße in Viersen-Süchteln Einbrecher überrascht. Als sie ihr Haus betrat, hörte sie nach Angaben der Polizei im Kreis Viersen laute Geräusche aus dem Obergeschoß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken