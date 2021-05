Versuchter Einbruch in Viersen : Polizei erinnert an Beratungsangebot zum Einbruchschutz

Die Polizei berät zusätzlich zu den Dienstzeiten in einer Telefonsprechstunde. Foto: dpa, frg fpt

Dülken Einbrecher haben versucht, in ein Haus an der Hospitalstraße zu gelangen. Die Polizei erinnert in dem Zusammenhang an ihr Beratungsangebot zum Einbruchschutz.

Eine Eigentümerin hat am Mittwochabend an der Eingangstür ihres Hauses an der Hospitalstraße in Dülken eine Hebelmarke entdeckt. Nach Polizeiangaben haben Einbrecher offenbar zwischen Sonntag und Mittwoch versucht, die Tür aufzuhebeln. Haustüren seien ein beliebtes Ziel von Einbrechern, weil sie oftmals schlecht gesichert seien, mahnt eine Polizeisprecherin. Sie verweist darauf, dass die Polizei zusätzlich zu den Dienstzeiten donnerstags von 17 bis 19 Uhr telefonisch unter 02162 3773135 bei Fragen zum Einbruchschutz berät.

(naf)