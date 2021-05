Politik in Viersen : Stadt soll Fraktions-Anträge gebündelt erfassen

Viersen Die Stadtverwaltung soll eine Übersicht mit Anträgen ab 2016 aufstellen. Das sei mit viel Aufwand verbunden, heißt es aus der Verwaltung. Es sei aber dringend notwendig, argumentieren die Fraktionen im Stadtrat.

Jörg Eirmbter-König (Bündnis 90/ Die Grünen) merkte an, den von Anemüller angesprochenen Personalaufwand könne er nicht nachvollziehen. Es müsse doch in so einer Verwaltung eine Hausabfrage zu den Anträgen in Bearbeitung möglich sein, nach der die Ergebnisse erfasst würden. Der zusätzliche Aufwand sei dringend notwendig, bekräftigten Jörg Dickmanns (SPD) und Norbert Dohmen (Grüne im Rat der Stadt Viersen). „Weil wir so nicht weiter arbeiten können“, ergänzte Dohmen.