Engagement in Schwalmtal : Fahne für Akzeptanz im Kinderdorf gehisst

Schwalmtal Das Kinder- und Jugenddorf Bethanien zeigt Flaggen gegen Diskriminierung und Homophobie. Es ist nicht die einzige Institution in Schwalmtal.

Zwei Regenbogenfahnen hängen am Eingang des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes in Schwalmtal-Waldniel. Das ist eine Reaktion auf die Aussage der vatikanischen Glaubenskongregation, dass die Kirche keine gleichgeschlechtlichen Verbindungen segne. Das Bethanien Kinderdorf bekennt Farbe und positioniert sich: „Für uns bedeutet Christ sein, jeden so anzunehmen, wie er ist. Genau dafür stehen die Regenbogenfarben", erklärt Kinderdorfleiterin Julia Bartkowski. „Als katholische Jugendhilfeeinrichtung haben wir einen Erziehungsauftrag für junge Menschen. Unsere Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Orientierung zu begleiten. Das erfordert eine hohe Empathie und eine sehr achtsame Beratung“, so die Kinderdorfleiterin. Deshalb verböten sich Abwertungen jeder Art.