Einbruchsversuch in Kaldenkirchen : Unbekannte scheitern an Haustür

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Kaldenkirchen In der Zeit von Samstag, 17. April, bis Samstag, 24. April, versuchten bisher unbekannte Personen, sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Klemensstraße in Kaldenkirchen zu verschaffen. Bewohner stellten am Samstag Hebelspuren an der Hauseingangstür fest, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770. Zuletzt waren Einbrecher im Raum Lobberich, Dülken und Süchteln unterwegs.

(hb)