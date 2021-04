Corona im Kreis Viersen : Der Kreis setzt Bundes-Notbremse um

Kreis Viersen Die neuen Maßnahmen gelten im Kreis Viersen ab Samstag, 24. April. Dazu gehören auch Ausgangsbeschränkungen ab Mitternacht. Was man jetzt sonst beachten muss.

Deutschlandweit ist das vierte Bevölkerungsschutzgesetz in Kraft getreten. In Kreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, gelten ab Samstag, 24. April, 0 Uhr, Maßnahmen, die nun auch im Kreis Viersen umgesetzt werden. Das teilte der Kreis am Freitagmittag mit. Noch am Donnerstag hatte eine Sprecherin des Kreises mitgeteilt, die Corona-Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen gelte bereits ab Freitag, 23. April, 0 Uhr. Das sei falsch kommuniziert worden, berichtete die Sprecherin am Freitagmorgen, der Kreis bitte um Entschuldigung. Folgende Maßnahmen greifen nun also ab Samstag: