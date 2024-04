Sonne im Kreis Viersen genießen Nichts wie raus! Tipps für einen sonnigen Samstag

Kunstgenuss open air verspricht der Skulpturengarten in Viersens Stadtmitte – und das völlig kostenlos. In den Grünflächen zwischen Busbahnhof, Forum und Kreishaus sind zwölf höchst unterschiedliche Skulpturen aufgestellt, sehr interessante, ausgesuchte Werke von renommierten Künstlern. Eine Schenkung an den Viersener Heimatverein war der Anstoß zu dieser einzigartigen Sammlung im urbanen Raum. Die bronzene „Wirbelsäule“ hat Tony Cragg 1996 eigens für Viersen entworfen. Größtes Werk ist die rot angestrichene Stahlskulptur „New Star“ (1992) des US-amerikanischen Bildhauers Mark di Suvero. Es gibt aber auch kinetische Kunst. Der Wind bewegt Günter Haeses „Optimus II“. In der Städtischen Galerie im Park sind Audio Guides zu entleihen. Die Galerie ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.