Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter dringen in zwei Einfamilienhäuser ein

Im Korschenbroicher Stadtteil Pesch sind nach Angaben der Polizei unbekannte Täter am Freitag, 16. Februar, zwischen 16.15 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Taubenschlag“ eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, teilte die Polizei nicht mit.