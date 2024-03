Serie in Nettetal und Viersen Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

Die Ermittler hätten dem Mann bisher vier Kupferrohr-Diebstähle und den Diebstahl eines Pedelecs nachweisen können. Die Diebstähle ereigneten sich sowowhl in Viersen als auch in Nettetal-Kaldenkirchen im Zeitraum März bis Mai 2023. Alleine im Zeitraum zwischen 31. März und 26. Mai hatte die Polizei neun Straßen in Kaldenkirchen gemeldet, wo Unbekannte kupferne Fallrohre von Regenrinnen abmontiert hatten.