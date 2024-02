Kriminalität in Wermelskirchen Täter bei Einbruch in ein Haus in der Brunnenstraße gestört

Wermelskirchen · Zu einem versuchten Einbruch kam es am Sonntag in der Brunnenstraße in Wermelskirchen. Am Samstag waren Unbekannte in ein Haus in Neuenhaus eingebrochen.

26.02.2024 , 10:56 Uhr

Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg entgegen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Am Sonntag, 25. Februar, wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Brunnenstraße in Wermelskirchen gerufen. Die Bewohner des Hauses gaben an, zuvor ein dumpfes Geräusch wahrgenommen zu haben. Im rückwärtig gelegenen Garten konnten sie daraufhin eine unbekannte Person erkennen, welche versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als die Bewohner lautstark auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte deutliche Beschädigungen an der entsprechenden Tür feststellen und hat eine Spurensicherung veranlasst. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Bereits am Samstag, 24. Februar, verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 20.30 Uhr über die Terrassentür Zugang zu einem Haus in Neuenhaus. Hierbei wurde das gesamte Haus augenscheinlich durchsucht und Wertgegenstände in einem noch nicht näher bekannten Umfang entwendet. Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder dem flüchtigen Täter sowie zu dem Vorfall in Neuenhaus nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter ☏ 02202 205-0 entgegen.

(fbu)