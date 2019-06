Unfall in Schwalmtal : Mofafahrer (19) nach Kollision schwer verletzt

Schwalmtal Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwere Verletzungen hat sich ein Mofafahrer (19) aus Schwalmtal bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Nettetalerin (44) am Mittwoch um 21 Uhr mit ihrem Wagen auf der Schellerstraße unterwegs. An der Kreuzung L372 wollte sie nach links auf die L372 in Richtung Kranenbruch abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden Mofafahrer. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der junge Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.