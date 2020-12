Einbrüche in Viersen : Zahl der Wohnungseinbrüche steigt

Viersen Die Kreispolizei Viersen mahnt in der dunklen Jahreszeit zur Vorsicht und gibt Tipps zur Prävention von Einbrüchen und zur sicheren Wertsachenaufbewahrung.

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche – das stellt die Kreispolizei auch in diesem Jahr wieder fest. So haben etwa Diebe zwischen Samstag, 5. und Dienstag, 8. Dezember, in einem Haus an der Gladbacher Straße in Viersen Geld und Schmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter die rückwärtige Terrassentür aufgebrochen und waren so ins Gebäude gelangt. Wie sich zumindest der materielle Schaden nach einem Einbruch in Grenzen hält, erläutert Torsten Janssen, Sicherheitsexperte der Kreispolizei.