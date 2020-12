DNA-Analyse gibt Aufschluss : Wolf aus den Alpen reißt Schaf in Viersen

Kreis Viersen Mit der DNA-Analyse der Wunden eines toten Schafes wurde die Herkunft des Wolfes bestimmt. Das Schaf war auf einer Weide gefunden worden. Fachleute gehen davon aus, dass der Wolf im Kreis Viersen nicht sesshaft ist.

Ein Wolfsrüde aus den Alpen hat im Kreis Viersen ein Schaf gerissen. Mit der DNA-Analyse der Wunden des Schafes sei die Herkunft des Wolfes bestimmt worden, teilte am Donnerstag das Landesumweltamt in Recklinghausen mit. Das genaue Herkunftsrudel konnte aber nicht bestimmt werden. Erstmals wurde in NRW im Februar in der Gemeinde Odenthal im Bergischen Land ein Alpenwolf nachgewiesen.