Kreis Viersen : Corona im Kreis: ein Toter und 125 neue Infektionen

Kreis Viersen Am 10. Dezember wurden dem Kreis Viersen 125 neue Infektionen bekannt, ein 83-jähriger Mann aus Kempen ist daran gestorben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 177 auf 173 gesunken.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 125 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 730 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Ein 83-jährigen Mann aus Kempen ist an der Corona-Pandemie gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Kreis Viersen seit Beginn der Corona-Pandemie auf 62.

Die Zahl der neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 177 auf 173 gesunken. Von den 730 aktuell Infizierten wohnen im Westkreis 254 in Viersen, 101 in Nettetal, 31 in Schwalmtal, 26 in Brüggen und 14 in Niederkrüchten.