Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Einkaufen und Gastronomie : Tonio Manzillo kocht für echte Restaurantqualität vor

Tonio Manzillo kocht vor, der Kunde daheim fertig. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Tonio Manzillo vom Restaurant „Auszeit“ bietet keinen Lieferservice an, sondern kocht für Kunden vor. Sie stellen die Gerichte daheim in ein paar Minuten fertig. Manche sind so begeistert, dass sie ihm Fotos der Speisen schicken.