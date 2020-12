Kinderbetreuung in Viersen : Kita-Anmeldung bis 31. Januar

Eltern können jetzt bei Kita-Online ihre Wunschkitas angeben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Das nächste Kindergartenjahr beginnt am 1. August 2021. Für die Anmeldung des Kindes in einer Kita müssen Eltern in Viersen das Internet-Portal Kita-Online nutzen. Das Portal bietet Informationen zu allen Kitas.

Kita-Plätze in Viersen werden nur über die Online-Plattform Kita-Online vergeben. Eltern, die im kommenden Kindergartenjahr einen neuen Kita-Platz benötigen, müssen ihr Kind bis zum 31. Januar 2021 über das Internetportal anmelden. Das gilt für alle Kitas, unabhängig davon, wer der Träger ist. Das nächste Kindergartenjahr beginnt am 1. August 2021.

Im Portal Kita-Online finden Eltern eine Übersicht über alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es gibt Informationen zu den einzelnen Kitas, etwa zu Träger und pädagogischem Schwerpunkt. In Viersen können Eltern aktuell aus 39 Einrichtungen auswählen. Auch Eltern, die bereits ein Anmeldegespräch in einer Kita geführt und dabei einen Anmeldebogen ausgefüllt haben, müssen den Platzbedarf bei Kita-Online eingeben.

Wer keinen Internetzugang hat, kann sich an die Kita oder an den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Viersen, Telefon 02162 21798, wenden. Die Bedarfsanmeldung bleibt in Kita-Online gespeichert, bis das Kind einen Kita-Platz bekommt. Es ist daher nicht erforderlich, dass Eltern jährlich neu anmelden. Wer seinen Bedarf bereits angemeldet hat, kann die Daten und Wünsche bis zum Anmeldeschluss am 31. Januar 2021 jederzeit ändern. Dabei sollte eine Telefonnummer angegeben werden, damit Kita-Leitungen während des Verfahrens schnell tagsüber Kontakt mit den Eltern aufnehmen können.

Ab dem 1. Februar 2021 werden die Anmeldungen bearbeitet und Plätze vergeben – dann können die eingegebenen Daten bis Ende März nicht mehr geändert werden. Alle anderen Teile von Kita-Online sind durchgehend nutzbar.

Wie die Stadt Viersen mitteilt, werden „bei der Platzvergabe die Kita-Wünsche so weit wie möglich berücksichtigt“. Die Anmeldung über Kita-Online sei aber keine Garantie für einen Platz in der ausgewählten Einrichtung. Eltern, die eine Betreuung in der Kindertagespflege suchen, sollten direkt mit dem Jugendamt sprechen.

Info Das Portal Kita-Online ist auf der städtischen Internetseite www.viersen.de im Bereich „Schnellzugriff“ zu finden. Der Link führt zu einer Informationsseite. Dort gibt es eine Übersicht über das Verfahren. Außerdem steht hier ein Link zur weiteren Abwicklung.

