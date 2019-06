Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach : Totschlag — Psychiater erklärt Angeklagten für schuldfähig

Viersen/Mönchengladbach Ein Viersener muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Schwurgericht in Mönchengladbach verantworten.

„Es bleiben viele Fragen offen, ich kann aber keine Einschränkung der Schuldfähigkeit erkennen.“ Mit diesen Worten schloss die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten am vierten Prozesstag in dem Schwurgerichtsverfahren am Landgericht Mönchengladbach. Ihre ­Anamnese bezog sich auf einen heute 41-Jährigen, der im Jahr 2012 eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie gewürgt und mit einem Messer verletzt haben soll. Damals konnte der Angreifer unerkannt vom Tatort fliehen. Er wurde erst viel später auf Grund eines DNA-Treffers identifiziert werden. Dem Viersener wird in dem Prozess versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.