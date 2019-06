Viersen : Betrunkener Lkw-Fahrer baut mehrere Unfälle

Viersen Zum Glück gab’s nur Sachschaden: Mit 2,1 Promille im Blut hat ein 73-jähriger Lkw-Fahrer am Montag zwei Unfälle in Viersen verursacht, war einfach weitergefahren. Die Polizei stoppte den Fahrer, ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.