Brüggen : Gemeindesportverband zieht positive Bilanz

Benita Weiß bleibt Geschäftsführerin des GSV. Foto: Offermanns

Brüggen In Tennis, Sportschießen und Schwimmen gab es Gemeindemeisterschaften. Es sollen aber noch mehr werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Bei der Mitgliederversammlung des Gemeindesportverbands Brüggen im Sitzungsraum der Burggemeindehalle, der zurzeit 20 Vereine und rund 4000 Mitglieder zählt, zog Geschäftsführerin Benita Weiß eine positive Bilanz für den Verband: „Insgesamt ist der GSV gut aufgestellt und konnte in vielen kleinen Fragen und Problemen schnell eine Lösung oder Info finden.“ Weiß bietet Hilfe bei der Aktion „1000 x 1000 Euro“ des Landessportbundes an, um die Anträge der örtlichen Sportvereine auf den Weg zu bringen. Der GSV schaffte eine Beachflag an. „Jeder Verein, der Zuschüsse zu Gemeindemeisterschaften erhält, sollte daran denken, diese Beachflag des GSV aufzustellen“, sagt sie.

2018 fanden Gemeindemeisterschaften im Tennis, Sportschießen und im Schwimmen statt. Der GSV würde es begrüßen, wenn sich noch mehr Vereine zu einer Meisterschaft durchringen könnten. Die Situation der Hallenbäder in der Burggemeinde sieht der GSV als schwierig an: „Auch eine interkommunale Lösung ist nicht in Sicht.“ Der GSV kann aber das Bad in Bracht in diesem Jahr durch einen Reparaturzuschuss von 20.000 Euro offen halten. Der Werksausschuss legte fest, dass immer Ende des Jahres ohne erneute Anträge des GSV für das kommende Jahr entschieden wird.